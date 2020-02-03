انت الان تتابع الرئاسة التركية تطلب تمديد مهمة بحرية في خليج عدن لعام إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان التركي

قدمت الرئاسة التركية اليوم الاثنين مذكرة إلى البرلمان التركي، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عاما إضافيا في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن المذكرة المرسلة من الرئاسة للبرلمان طلبت تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من العاشر من شباط/فبراير الجاري.

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وأشارت الأناضول إلى أن "عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة".

وأضافت أن "العناصر التركية تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".