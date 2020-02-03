الصين تعتمد على «الدرون» لقياس درجة حرارة السكان

اتخذت الصين عدة تدابير للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخص وأصاب أكثر من 17 ألف.

ولمنع الاتصال الجسدي بين المعالجين والمرضى المحتملين، اعتمدت مدينة في إقليم جيانغشي على طائرات الدرون لقياس درجات حرارة السكان.

ويقف السكان على شرفات شققهم لتصل إليهم طائرة الدرون التي تعمل على قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.