تفاصيل منع «الصين» اثنين من المصريين من السفر بسبب «كورونا»

أكد أحد المصريين العائدين من ووهان، أن الجالية المصرية في ووهان، وصلت بالسلامة والجميع بخير وبصحة ممتازة. وفقا لأخبار اليوم
وتابع أن الجالية المصرية عند الوصول إلى مطار العلمين خضعت لإجراءات الوقاية والتعقيم بشكل فردي وبشكل فائق، وطُلب من الجميع ترك الأمتعة كلها ومغادرة الطائرة فرادى.
وأوضح أن هناك حالة واحدة لسيدة حامل في الشهور الأخيرة وفقط مصابة بالإرهاق من السفر الطويل والإجراءات تم نقلها بالإسعاف سريعًا للراحة ولكنها بخير الحمد لله وغير مصابة بكورونا.
وتابع أن الجانب الصيني استبعد اثنين من أعضاء الجالية في أثناء الإجراءات فقط لتجاوز درجة الحرارة ٣٧°م ولو بدرجة واحدة، حيث كانت درجات حرارتهم و73.2 و37.3 درجة، والتعليمات الصارمة في المطار منعت سفرهم وتم وضعهم تحت الملاحظة ولكنهم بخير ولا يعانون من أي أعراض.
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