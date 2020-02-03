وزير الطيران المدنى: الصين اشتبهت فى إصابة حالتين بـ «كورونا» من مصر

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أنه من المقرر حجز المصريين العائدين من دولة الصين لمدة 14 يوما من أجل التأكد من عدم إصابتهم من فيروس كورونا، كاشفا عن أن السلطات الصينية اشتبهت فى حالتين قبل سفرهم على الطائرة المصرية حيث كانا مصابين بارتفاع فى درجة الحرارة، والسلطات الصينية رفضت سفرهم.

وأضاف وزير الطيران المدنى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، وتم تجهيز مكان إقامة معد بصورة جيدة للمصريين، مشيرا إلى أنه تم تدريب طاقم الطائرة المصرية التى ذهبت إلى الصين لاستقدام المصريين بشكل كامل، وكذلك أطقم الضيافة أيضا.

وأشار وزير الطيران المدنى، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة على إجراءات الحجر الصحى فى المطارات للتأكد من عدم إصابة أى شخص خلال دخوله الدولة المصرية بفيروس كورونا.