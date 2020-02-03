النشرة: إخماد حريق داخل شقة سكنية في صيدا القديمة والأضرار مادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"اندلاع حريق داخل غرفة نوم في مبنى سوبرة الواقع قرب مستوصف في ​صيدا القديمة​". وذكر أنّ "متطوّعي فوج إطفاء في ​بلدية صيدا​ قد عملوا على إخماد الحريق بالتعاون مع أهل الحي، واقتصرت الأضرار على الماديات".

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