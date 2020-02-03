كهرباء لبنان:عزل خط دير نبوح/ حلبا لربط محطة القبيات بخط توتر عال جديد

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" في بيان، عن "عزل خط دير نبوح- حلبا- ​القبيات​- ​بيت ملات​ 66 ك.ف. يومي الثلاثاء والأربعاء الواقع فيهما 4 و5 شباط 2020 من ​الساعة​ السابعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل ربط محطة القبيات الرئيسية بخط القبيات - هرمل 66 ك.ف. الجديد.

وبالتالي، سوف ينقطع ​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخارج محطات التحويل الرئيسية التالية: حلبا، القبيات وبيت ملات".