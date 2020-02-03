كهرباء لبنان:عزل خط دير نبوح/ حلبا لربط محطة القبيات بخط توتر عال جديد

اعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، عن "عزل خط دير نبوح- حلبا- القبيات- بيت ملات 66 ك.ف. يومي الثلاثاء والأربعاء الواقع فيهما 4 و5 شباط 2020 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل ربط محطة القبيات الرئيسية بخط القبيات - هرمل 66 ك.ف. الجديد.
وبالتالي، سوف ينقطع التيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخارج محطات التحويل الرئيسية التالية: حلبا، القبيات وبيت ملات".
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