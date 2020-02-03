دبور: الجهود مستمرة لتصليب جبهتنا الداخلية لمواجهة ما يحاك ضد قضيتنا

أعلن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية ​اشرف دبور​، أن الفلسطينيون "يرفضون كل ما ينتقص من حقوقنا الوطنية، وانه لا يحق لاي كان التصرف بحقوق الشعوب وحق شعبنا من اجل حريته وكرامته".

وخلال استقباله وفداً برئاسة نائب رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​دريد ياغي​ ثمن دبور مواقف الحزب التقدمي ورئيسه ​وليد جنبلاط​ في دعم شعبنا الفلسطيني في فلسطين ولبنان، وقد نقل ياغي تحيات رئيس الحزب وليد جنبلاط للرئيس ​محمود عباس​ و​الشعب الفلسطيني​، مثمناً الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة صفقة القرن.

وقد استقبل دبور وامين سر ​حركة فتح​ وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ​فتحي ابو العردات​ الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني ​حنا غريب​، الذي حيا الموقف الفلسطيني الجامع الرافض لصفقة القرن، مؤكداً "وقوف الحزب الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية و​تقرير​ المصير"، داعياً الى "دعم صمود شعبنا الفلسطيني بكافة الوسائل لمواجهة الهجمة الامريكية الصهيونية على حقوقه الوطنية".

كما التقى دبور وابو العردات وفداً بئاسة منسق الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة ​معن بشور​ الذي أكد "دعم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن"، مشدداً على ان "الصفقة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية لتحقيق اهدافه بالحرية والعودة والدولة"، داعياً إلى "اوسع حملة تضامن مع فلسطين لاسناد الموقف الفلسطيني، والتصدي للمؤامرة الامريكية الاسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني".

بدوره اكد دبور على "ثبات وصلابة الموقف الفلسطيني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس في كافة المنتديات والمؤتمرات الاقليمية والدولية، مشدداً على ان الصفقة ليست قدراً على شعبنا"، مؤكداً أن "واكد على الجهود المستمرة لتصليب جبهتنا الداخلية لمواجهة ما يحاك ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني".

