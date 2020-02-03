فرعية اللجان درست مشروع قانون الحوافز والإعفاءات في قطاعي الشباب والرياضة

ترأس عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان المشتركة​ لدراسة مشروع قانون الحوافز والإعفاءات في قطاعي ​الشباب​ و​الرياضة​ بحضور النواب: ​ياسين جابر​ و​ابراهيم عازار​ وادي ابي اللمع و​رولا الطبش​ و​أنور جمعة​، بالإضافة الى ​ممثلين​ عن وزارات الداخلية والمالية و​الاقتصاد​.

وستبدي الإدارات المعنية ملاحظاتها على القانون المقترح على ان يتم تحديد موعد اجتماع لاحق لاعضاء اللجنة الفرعية لاعادة صياغة القانون طبقا للملاحظات التي ستعطى بعد ان تكون ​الحكومة​ قد نالت الثقة.

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