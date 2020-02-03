فرعية اللجان درست مشروع قانون الحوافز والإعفاءات في قطاعي الشباب والرياضة

ترأس عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدراسة مشروع قانون الحوافز والإعفاءات في قطاعي الشباب والرياضة بحضور النواب: ياسين جابر وابراهيم عازار وادي ابي اللمع ورولا الطبش وأنور جمعة، بالإضافة الى ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد.
وستبدي الإدارات المعنية ملاحظاتها على القانون المقترح على ان يتم تحديد موعد اجتماع لاحق لاعضاء اللجنة الفرعية لاعادة صياغة القانون طبقا للملاحظات التي ستعطى بعد ان تكون الحكومة قد نالت الثقة.
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