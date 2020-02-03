وزارة الزراعة: نشدد الرقابة على ترشيد استعمال المضادات الحيوية بالقطاع الحيواني

أكّدت ​وزارة الزراعة​ "أنّها بصدد تشديد الرقابة مع ​نقابة الأطباء​ البيطريّين والنقابة اللبنانية للدواجن، الّتي أبدت كامل استعدادها للتعاون في سبيل ترشيد استعمال المضادات الحيويّة كافّة في القطاع الحيواني، واستعماله كعلاج بناءً على وصفة طبيّة بيطريّة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "فريق وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنّية و"​منظمة الصحة العالمية​ - WHO" و"المنظمة العالمية للصحة الحيوانية - OIE" و"منظمة الأغذية والزراعة في ​الأمم المتحدة​ - FAO" ضمن إطار اللجنة الوطنية لترشيد استعمال ​المضادات الحيوية​ (AMR National Committee)، تتابع عملها وتقوم بمناقشة مدى تأثير هذه المضادات الحيويّة على ​الإنسان​ والحيوان عند استخدامها، وذلك لإصدار التوصيات اللازمة بهذا الشأن؛ علمًا أنّ المضاد الحيوي "Colistin" مسموح استعماله في معظم دول ​الاتحاد الأوروبي​".

وأوضحت الوزارة "أنّها تتابع بالتنسيق مع ​وزارة الاقتصاد​، القيام بأخذ عيّنات من لحوم الدواجن من الأراضي اللبنانية كافّة، لإجراء التحاليل المخبريّة على ترسبات المضادات الحيويّة لتحديد كيفيّة استعمالها ليبنى على الشيء مقتضاه"، معلنةً "حرصها على تطبيق القوانين والقرارات التنظيميّة لاسيما المتعلّقة ب​سلامة الغذاء​، وتعزيز الرقابة على المنتج المحلي والمستورد؛ وهي من خلال برنامج عملها تركّز على قطاعات الثروة الحيوانية ومنها قطاع الدواجن الّذي أثبت قدراته على مواجهة التحديات في مختلف الظروف".