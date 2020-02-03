تمكّنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة ​طرابلس​ - مفرزة البلدة والتبليغات، من توقيف شاحنة محمّلة بكميّة من شرحات الطماطم السوريّة المهرّبة. وجرى حجزها واقتيادها مع المخالف إلى المركز لإجراء الّلازم.

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كانت هذه تفاصيل خبر جمارك طرابلس أوقفت شاحنة محملة بكمية من شرحات الطماطم السورية المهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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