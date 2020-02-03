رئيسة مصلحة الطب الوقائي: "كورونا" لا ينتقل عبر البضائع المستوردة وفترة حضانته تتراوح بين يومين و14 يوما

أوضحت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في ​وزارة الصحة العامة​ ​عاتكة بري​، في كلمة لها خلال افتتاحه ورشة عمل توجيهيّة للإعلاميّين بهدف التعاون مع وزارة الصحة العامة، من أجل تعميم معلومات وإرشادات عن فيروس "كورونا"، أنّ "فترة حضانة المرض تتراوح بين يومين وأربعة عشر يومًا".

وركّزت في مسألة البواخر القادمة إلى ​لبنان​ من ​الشرق الأقصى​، على أنّ "كلّ باخرة قادمة من الشرق الأقصى إلى لبنان تحتاج إلى حوالى عشرين يومًا، ما يعني أنّه يمكن تحديد احتمال إصابة أي من أفراد الطاقم بالفيروس قبل الوصول إلى لبنان. وهذا ينطبق على الباخرة ​الصين​يّة المرتقب وصولها قريبًا".

ولفتت بري إلى "اجتماع عقدته اليوم اللجنة الوطنية لمكافحة ​الأمراض​ الإنتقالية برئاسة المدير العام لوزارة الصحة العامة ​وليد عمار​، وتمنّت فيه التشدّد في عدم السفر إلى الصين. أمّا إذا ما كانت هناك ضرورة في السفر، فعلى المسافر الإبتعاد عن التجمعات الكبيرة ووضع كمامات وعدم الإقتراب من ​الحيوانات​".

وطمأنت أنّ "الوزارة تتابع القادمين من الصين في فترة حضانة المرض"، مشيرةً إلى أنّ "الفيروس لا ينتقل عبر البضائع المستوردة من البلدان المصابة لأنه ينتقل عبر الأجسام الحية".