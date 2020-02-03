افرام: لبنان يتأثر بمنخفض جوي قادم من تركيا مدفوعا برياح شمالية قطبية بدءا من الإثنين

توقّع رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال إفرام، "تأثّر لبنان بمنخفض جوّي قادم من تركيا مدفوعًا برياح شماليّة قطبيّة المنشأ، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل، ترافقه رياح قويّة مختلطة في البدء مع بعض الغبار، وتتحوّل لاحقًا إلى أمطار".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "نهار الجمعة سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وأمطارًا غزيرة وتساقطًا للثلوج على ارتفاع 1200 متر، ومساءً ستمتد الثلوج إلى ألف متر"، موضحًا أنّ "لبنان سيتأثّر بشكل تصاعدي و بدءًا من صباح يوم السبت المقبل برياح شماليّة، حيث سيمتد تساقط الثلوج إلى 900 متر وإلى بعض مناطق البقاع. وسيستمرّ إلى نهار الأحد، حيث ستنحسر الرطوبة ويشتد الصقيع بسبب استمرار الرياح الشمالية الباردة".
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