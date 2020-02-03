افرام: لبنان يتأثر بمنخفض جوي قادم من تركيا مدفوعا برياح شمالية قطبية بدءا من الإثنين

توقّع رئيس مجلس إدارة ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة الدكتور ميشال إفرام، "تأثّر ​لبنان​ بمنخفض جوّي قادم من ​تركيا​ مدفوعًا برياح شماليّة قطبيّة المنشأ، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل، ترافقه رياح قويّة مختلطة في البدء مع بعض الغبار، وتتحوّل لاحقًا إلى ​أمطار​".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "نهار الجمعة سيشهد انخفاضًا في ​درجات الحرارة​ وأمطارًا غزيرة وتساقطًا للثلوج على ارتفاع 1200 متر، ومساءً ستمتد ​الثلوج​ إلى ألف متر"، موضحًا أنّ "لبنان سيتأثّر بشكل تصاعدي و بدءًا من صباح يوم السبت المقبل برياح شماليّة، حيث سيمتد ​تساقط الثلوج​ إلى 900 متر وإلى بعض مناطق ​البقاع​. وسيستمرّ إلى نهار الأحد، حيث ستنحسر الرطوبة ويشتد الصقيع بسبب استمرار الرياح الشمالية الباردة".

