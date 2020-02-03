صالح واردوغان أكدا خلال اتصال أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق

أعلنت الرئاسة العراقية أنّ "رئيس العراق برهم صالح، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أكّدا خلاله أهميّة دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق، والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
وأوضحت في بيان، أنّ "صالح قدّم خلال المكالمة تعازيه لاردوغان بحادث الزلزال الّذي أدّى إلى مقتل عدد من المواطنين الأتراك، معبّرًا عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا". ولفتت إلى أنّه "جرى بحث التطورات السياسيّة والأمنيّة على الساحتَين العربيّة والإقليميّة، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون الى الحوار البنّاء والجاد بين جميع الجهات".
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