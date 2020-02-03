أعلن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن أنقرة "لن تتردد في اتخاذ إجراءاتها إذا لم تتمكن روسيا من منع الحكومة السورية من استهداف قوات الجيش التركي".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6، بينهم مدني، وقد وصل بعد الحادثة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي إلى الحدود مع سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة تركيا: سنتخذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من السوريين من استهدافنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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