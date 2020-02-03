رئاسة تركيا: سنتخذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من السوريين من استهدافنا

أعلن مدير الاتصالات في ​الرئاسة التركية​ فخر الدين ألتون، أن ​أنقرة​ "لن تتردد في اتخاذ إجراءاتها إذا لم تتمكن ​روسيا​ من منع ​الحكومة السورية​ من استهداف قوات ​الجيش التركي​".

وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6، بينهم مدني، وقد وصل بعد الحادثة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي إلى الحدود مع سوريا.

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