سلطات تركيا توقف جميع رحلات الطيران القادمة من الصين حتى نهاية شباط

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، أنّ "​تركيا​ أوقفت جميع رحلات الطيران القادمة من ​الصين​، اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتّى نهاية شهر شباط الحالي، ضمن إطار التدابير المتّخذة لمكافحة انتشار فيروس "​كورونا​" المستجد".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "إقبال ​أنقرة​ على هذه الخطوة جاء بناءً على مقترح من المجلس العلمي التابع للوزارة، نتيجة اتساع دائرة تفشّي الفيروس لتشمل أغلب مناطق الصين، وعدم اقتصاره فقط على مدينة ووهان، بؤرة الفيروس المذكور". وأوضح أنّ "بحلول نهاية شباط الحالي، سيعيدون النظر في استئناف الرحلات الجوية من الصين، بحسب المستجدات حينها".

في السياق ذاته، أكّد أنّ "نتائج الفحوصات الّتي أُجريت على الأشخاص الّذين تمّ إجلاؤهم من مدينة ووهان ومرافقيهم، والبالغ عددهم 61، سلبيّة".