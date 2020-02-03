أمير سعودي للإسرائيليين: القضية الفلسطينية قضيتنا وأنتم دولة احتلال

أعلن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، أن المملكة لا تزال ترى في القضية ال​فلسطين​ية قضيتها وتعتبر إسرائيل دولة احتلال.

وجاء إعلانه في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، ردا على نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مقطع ​فيديو​ يظهر فتيات محجبات يرقصون مع فتيات ورجال يرتدون زي ​الجيش الإسرائيلي​ على أغنية "وين الملايين" مرفقاً الفيديو بتعليق أن أكثر ما يضحكه "أن ​الفلسطينيين​ يرقصون معنا في البارات في الليل وفي النهار يضحكون على العرب ويقولون أنتم بعتم القضية ووين الملايين".

وعبر الأمير عبد الرحمن عن ما جاء في تغريدة كوهين بأنه "تعميم مضحك"، مؤكداً أن "القضة الفلسطينية قضيتنا، وأنتم دولة محتلة لفلسطين، ولن يغير موقفنا شتائم أو بذاءات من بعض المضللين أو الكارهين من الفلسطينيين".

