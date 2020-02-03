CNN: إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار في حافلة بولاية لوس انجلوس

أفادت وكالة "سي أن أن" الأميركية، بأن 6 أشخاص كانوا على متن ​حافلة​ متجهة من ​لوس أنجلوس​ إلى ​سان فرانسيسكو​، تعرضوا ل​إطلاق نار​.

وأعلن المتحدث باسم ​الشرطة​ ستيف لوفتوس، أن "جميع الضحايا الستة الذين تم ​إطلاق النار​ عليهم نقلوا إلى ​المستشفيات​ لتلقي العلاج اللازم، وأن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى ​الساعة​".

ولفت لوفتوس إلى أن "إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون".