CNN: إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار في حافلة بولاية لوس انجلوس

أفادت وكالة "سي أن أن" الأميركية، بأن 6 أشخاص كانوا على متن حافلة متجهة من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، تعرضوا لإطلاق نار.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس، أن "جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة".
ولفت لوفتوس إلى أن "إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون".
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