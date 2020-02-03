نتانياهو وصل إلى أوغندا بزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين

وصل رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ إلى مطار مدينة عنتيبي في ​أوغندا​، لعقد اجتماع مع رئيسها يوري موسيفيني، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شرق ​إفريقيا​.

وكان نتانياهو قد زار أوغندا آخر مرّة في تموز عام 2016، لإحياء ذكرى مرور 40 عامًا على عمليّة تحرير الرهائن الإسرائيليين من ركاب طائرة خطفها فلسطينيون في مطار عنتيبي، وقتل فيها شقيقه يوناتان.

مع الإشارة إلى أنّ إسرائيل تقيم حاليًّا علاقات دبلوماسيّة مع 39 من 47 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.