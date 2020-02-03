سلطات الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع الصين باستثناء بكين اعتبارا من 5 شباط وحتى إشعار آخر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في ​الإمارات​، أنّ "الإمارات تعلّق الرحلات الجويّة مع ​الصين​ باستثناء بكين اعتبارًا من 5 شباط الحالي وحتّى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازيّة لمواجهة فيروس "​كورونا​" الجديد".

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