نتانياهو: أوغندا ستفتح سفارة لها في القدس

أعلن رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ أن دولة ​أوغندا​ ستفتح سفارة لها في ​القدس​ بدلاً من ​تل أبيب​. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اعتبر قبيل زيارته إلى أوغندا، بأن الهدف من الزيارة هو "تعزيز علاقات إسرائيل مع هذه ​الدولة​" معبراً عن "تفاؤله ببشائر جيدة بالنسبة لدولة إسرائيل في نهاية هذا اليوم"، مؤكداً أن القارة الإفريقية "قد عادت إلى أحضان إسرائيل".

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