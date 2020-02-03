زيلينسكي: لدينا تسجيل يثبت معرفة طهران ب أسباب الكارثة التي لحقت بالطائرة الأوكرانية

كشف رئيس ​أوكرانيا​ ​فلاديمير زيلينسكي​، عن امتلاك بلاده تسجيلات من المراقبين الجويين الإيرانيين، تتضمن دليلا هاما، يثبت أن الجانب الإيراني كان يعرف منذ البداية أسباب الكارثة التي لحقت ب​طائرة​ الركاب الأوكرانية".

وأوضح زيلينسكي، في حديث تلفزيوني، أن "هذا التسجيل عبارة عن حوار بين غرفة التحكم والمراقبة الجوية في طهران، وطائرة إيرانية كانت تهبط في ذلك الوقت"، مبينا أنه "عند الساعة 6:12 أقلعت طائرتنا، وعند الساعة 6:30 كان من المفترض أن تهبط طائرة إيرانية. لقد رأى طاقمها كل هذا، وبدأ الطاقم في التحدث إلى المراقب. كل شيء هناك يقول (يبدو لي أن صاروخا يطير) والحديث جرى باللغتين الفارسية والإنجليزية - وكل شيء ثابت هناك".

ورأى، أن "هذا التسجيل هو دليل هام على أن الجانب الإيراني كان يعرف منذ البداية عن أسباب الكارثة، التي حاقت بالطائرة الأوكرانية. وأضاف: "لقد عرفوا ذلك بالفعل وقت تحطم الطائرة".