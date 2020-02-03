رئيس الوزراء الياباني: لإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية

أكد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، أن بلاده "ستبقى على اتصال وثيق مع الجميع، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة، وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية".
من جهتها، أشارت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو، الى أن "منظمي الدورة الصيفية المقبلة "طوكيو 2020" لا يفكرون في إلغائها".
يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو، ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 تموز والتاسع من آب المقبلين.
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