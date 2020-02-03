رئيس الوزراء الياباني: لإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية

أكد ​رئيس وزراء اليابان​، ​شينزو آبي​، أن بلاده "ستبقى على ​اتصال​ وثيق مع الجميع، بما في ذلك ​اللجنة الأولمبية الدولية​، و​منظمة الصحة العالمية​، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة، وإبعاد تأثير ​فيروس كورونا​ عن ​الألعاب الأولمبية​".

من جهتها، أشارت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو، الى أن "منظمي ​الدورة​ الصيفية المقبلة "​طوكيو​ 2020" لا يفكرون في إلغائها".

يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو، ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 تموز والتاسع من آب المقبلين.

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