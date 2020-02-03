أفادت وكالة "رويترز" أن "البورصة الصينية الأكبر "شنغهاي"، خسرت أكثر من 8 في المئة في تداولاتها، على خلفية انتشار نوع جديد من فيروس كورونا"، مبينة أن "الفيروس تسبب بإنخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار، في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد، وبحلول الساعة 09.37 بالتوقيت المحلي (1.37 بتوقيت غرينتش)، هبط مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 8.07 في المئة ليصل إلى 2736.28 نقطة".
وأوضحت الوكالة أن "مؤشر بورصة شينزن المركب ثاني بورصات الصين، انخفض بنسبة 8.5 في المئة ليصل إلى 9769.91 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية Hang Seng بنسبة 0.44% ليصل إلى 26428.05 نقطة. ويعد هذا الانخفاض كبيرا، وعند مقارنته بميزانيات دول عربية، نجده يتجاوز قيمة أكبر ميزانية لدولة عربية، حيث أن السعودية تتوقع أن يبلغ الإنفاق في 2020 قرابة 1.020 مليار ريال سعودي ( نحو 272 مليار دولار)".
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يضرب أكبر بورصة صينية ويفقدها %8 من تداولاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.