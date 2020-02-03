فيروس كورونا يضرب أكبر بورصة صينية ويفقدها %8 من تداولاتها

أفادت وكالة "​رويترز​" أن "البورصة ​الصين​ية الأكبر "​شنغهاي​"، خسرت أكثر من 8 في المئة في تداولاتها، على خلفية انتشار نوع جديد من ​فيروس كورونا​"، مبينة أن "الفيروس تسبب بإنخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار ​دولار​، في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد، وبحلول ​الساعة​ 09.37 بالتوقيت المحلي (1.37 بتوقيت غرينتش)، هبط مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 8.07 في المئة ليصل إلى 2736.28 نقطة".

وأوضحت الوكالة أن "مؤشر بورصة شينزن المركب ثاني بورصات الصين، انخفض بنسبة 8.5 في المئة ليصل إلى 9769.91 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة ​هونغ كونغ​ للأوراق المالية Hang Seng بنسبة 0.44% ليصل إلى 26428.05 نقطة. ويعد هذا الانخفاض كبيرا، وعند مقارنته بميزانيات دول عربية، نجده يتجاوز قيمة أكبر ميزانية لدولة عربية، حيث أن ​السعودية​ تتوقع أن يبلغ الإنفاق في 2020 قرابة 1.020 مليار ريال سعودي ( نحو 272 مليار دولار)".