سبوتنيك: مقتل أصغر باشابور أحد كبار قادة فيلق القدس الإيراني في حلب

أفادة وكالة "​سبوتنيك​" الروسية نقلاً عن إذاعة ​طهران​، عن مقتل أحد قادة ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني، أصغر باشبور، خلال معارك مع تنظيمات إرهابية بالقرب من ​مدينة حلب​ السورية.

وأشارت الإذاعة إلى أن باشبور، ينحدر من مدينة ري، جنوبي طهران، وكان في طليعة من توجهوا للحرب في ​سوريا​ برفقة اللواء ​قاسم سليماني​، القائد الراحل لفيلق القدس، وكان مسؤولا عن تنظيم العمليات الخاصة في سوريا.