سبوتنيك: مقتل أصغر باشابور أحد كبار قادة فيلق القدس الإيراني في حلب

أفادة وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن إذاعة طهران، عن مقتل أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أصغر باشبور، خلال معارك مع تنظيمات إرهابية بالقرب من مدينة حلب السورية.
وأشارت الإذاعة إلى أن باشبور، ينحدر من مدينة ري، جنوبي طهران، وكان في طليعة من توجهوا للحرب في سوريا برفقة اللواء قاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس، وكان مسؤولا عن تنظيم العمليات الخاصة في سوريا.
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