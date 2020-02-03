حسن: طاقم الباخرة القادمة من الشرق الأقصى لا يعاني من أي عوارض مرضية حاليا

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في كلمة له خلال افتتاحه ورشة عمل توجيهيّة للإعلاميّين بهدف التعاون مع ​وزارة الصحة العامة​، من أجل تعميم معلومات وإرشادات عن فيروس الـ"كورونا"، أنّ "المسؤوليّة المُلقاة على وسائل الإعلام تحتّم عليها القيام بدور الشراكة في توجيه الأمور وصناعة رأي عام مسؤول يلاقي حجم الحدث الّذي نعيشه اليوم".

ولفت إلى أنّ "بعض مواقع التواصل الإجتماعي الّتي يصحّ وصفها بغير المسؤولة، تقوم بنشر معلومات وأخبار وهميّة وغير موثّقة تصيب المواطنين بالهلع، فيما يكفي هؤلاء المواطنون ما يعانونه من مشاكل وأعباء ومآس". ورأى أنّ "على وسائل الإعلام المسؤولة أن تستقي المعلومات من المراجع المختصّة في وزارة الصحة العامة، حيث تتحمّل اللجان والمصالح المعنيّة كامل المسؤوليّة في المتابعة والترصّد، بهدف العمل على إصدار بيانات ذات طابع أكاديمي علمي ذي صدقية".

ودعا إلى "عدم تناقل أي معلومة إذا لم تكن صادرة عن مكتب وزير الصحة العامة أو المراجع المختّصة في الوزارة، خصوصًا أنّ أيّ بيان غير مسؤول سيَترك تداعيات سلبيّة صحيّة واقتصاديّة وسياحيّة"، مركّزًا على أنّ "الإكثار من التداول بالمعلومات غير الصحيحة دفع برئيس ​مجلس الوزراء​ إلى إنشاء لجنة وطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "كورونا".

كما دعا وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية إلى "الحدّ من تناقل المعلومات المغلوطة والحوؤل دون الإستثمار الخاطئ في الأمن الصحي للمواطن"، مجدّدًا التأكيد أنّ "ليس من مصلحة وزارة الصحة التستّر عن وجود حالات بالإصابة بالفيروس في ​لبنان​، بل من المصلحة الإعلان عنها لاتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة بالتعاون مع المعنيّين كافّة".

في سياق متّصل، أعلن حسن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بشأن الباخرة القادمة من ​الشرق الأقصى​ الّتي سترسو في ​مرفأ بيروت​ عند الساعة السادسة من صباح الغد، نحن نؤكّد أنّ وزارة الصحة تتابع الموضوع منذ بضعة أيام، وفي آخر اتصال معها تبيّن أنّ الطاقم لا يعاني من أيّ عوارض مرضيّة حاليًّا، وسيتولّى فريق الحجر الصحي التابع للوزارة اتباع الإجراءات المطلوبة".