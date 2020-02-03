تنظيم داعش يتبنى تنفيذ حادثة الطعن في لندن

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تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين حادثة الطعن التي نفذها رجل ارتدى حزاماً ناسفاً مزيفاً وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن الاحد قبل أن ترديه الشرطة البريطانية، وفق ما أوردت وكالة "أعماق" التابعة له على حسابات جهادية على تطبيق تلغرام.
وذكرت الوكالة الدعائية أن "منفذ الهجوم في منطقة +ستريتهام+ جنوب لندن أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".
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