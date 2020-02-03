صور.. "مستقبل وطن" ينظم حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس الحزب يوجه بعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعى للوقاية من الفيروسات

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، سلسلة كبيرة من الندوات التثقيفية، على مستوى محافظات الجمهورية، تحت عنوان فيروس كورونا، من حيث "الأعراض وسبل الوقاية"، والتى تنظمها أمانة التدريب والتثقيف السياسى بالحزب، بقيادة المهندس أحمد الجندى، وذلك خلال حملة الحزب التوعوية ضد فيرس كورونا.

ودشن حزب مستقبل وطن، فى عدد كبير من المحافظات، حملة كبرى للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، بجميع النجوع والقرى والمراكز ثم على مستوى المحافظات، وذلك بعقد ندوات تثقيفية كبرى عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه.

محافظة المنيا

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية تحت عنوان " كورونا الجديد – الوقاية والعلاج"، حيث عقدت الندوة بمكتبة مصر العامة تحت رعاية وبحضور النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور زين الأطناوى أمين التنظيم، والدكتورة نجاح التلاوى أمينة التثقيف والتدريب بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة والمراكز ومئات المشاركين.

وحاضر فى الندوة الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة السابق، وأمينة المرأة بالحزب، والدكتورة شيماء طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة. وأكدوا على ضرورة عدم الخوف أو القلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات مما يجعلهم أكثر عرضه للإصابة بالأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب فى زيادته وانتشاره، كما قام المحاضرون بتعريف المرض، وطرق انتقال العدوى، وطرق الوقاية من الفيروس، والإجراءات الوقائية التى تقوم بها وزارة الصحة، والتأكيد على أهمية الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التى تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض، وضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات واخذ المعلومات من خلال البيانات الرسمية.

وأكد أمين الحزب بالمحافظة، أن هذا يأتى ضمن سلسلة الندوات التى ينظمها الحزب بصفة مستمرة، وفى إطار اهتمام الحزب بضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين فى جميع المجالات وخاصة الصحة.

ومن جانبها، أوضحت أمينة التدريب والتثقيف بالمحافظة أن هذا يأتى فى إطار توجيهات الحزب وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية، بعقد ندوات عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه.

محافظة الشرقية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، ندوة تثقيفية صحية بعنوان "كورونا.. الأعراض وسبل الوقاية".. لتوعية المواطنين وأعراض الإصابة بالمرض، تحت رعاية أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة، وعقدت الندوة بحضور الدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة والدكتور أحمد شاهين رئيس قسم البكتريا والفيروسات بطب الزقازيق وأمين الهيئة الاستشارية بالحزب، والدكتور شاكر عابدين امين الحزب بديرب نجم.

وقالت الدكتورة زينب فهيم أمينة التدريب والتثقيف بالشرقية، أنه تم تنظيم الندوة التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين بأعراض الإصابة بمرض كورونا تفعيلًا لدور الحزب لنشر الوعى الثقافى بين المواطنين، مؤكدة أن فيروس كورونا الجديد والذى جاء تعريفه سلالة جديد من فيروس كورونا تم التعرف عليه لأول مرة فى مجموعة من حالات الالتهاب الرئوى فى مدينة وهان بمقاطعة هوبى الصينية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد شاهين، أن أعراض الإصابة بالفيروس تبدأ بالجهاز التنفسى العلوى كالأنفلونزا بسعال وارتفاع فى درجة الحرارة والتهاب الحلق وصداع الرأس والحمى، لتتطور إلى التهاب رئوى، مشيرًا أنه فى حالة ظهور مثل هذه الأعراض يجب البقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، تغطية الأنف والفم بالمنديل أثناء السعال أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين وغسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقم الكحولى.

محافظة جنوب سيناء

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية للمواطنين تحت عنوان فيروس كورونا أسبابه واعراضه وطرق الوقاية وذلك بقاعة المؤتمرات بنادى شرم الشيخ الرياضى، تحت رعاية جيفارا محمد الجافى أمين الحزب بالمحافظة.

وأشار الدكتور محمد الحمامصى أمين المهنين بالمحافظة، إلى عدد المصابين بفيروس كورونا الذى وصل عددهم إلى 14 ألف حالة على مستوى العالم، معظمها فى دولة الصين وإن حالات الوفاة تقدر بـ 300 حالة حتى الآن نتيجة الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن أعراض المرض مثل الأنفلونزا العادية، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة فى التنفس، عطس، كحة، وفى مركز رأس سدر، كما نظم الحزب ندوة تحت عنوان فيروس كورونا، الأعراض وطرق الوقاية.

محافظة دمياط

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة طبية تثقيفية موسعة عن "فيروس كورونا 2019 – الأعراض وطرق الوقاية والعلاج"، بمركز كفر سعد بحضور كبير ومميز لأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة.

وتحدث المستشار محمد الماشطة – أمين تنظيم المحافظة – الذى أبدى حرص الحزب على التفاعل مع كافة القضايا التى تهم المواطن وسعيه الدائم لتقديم خدمة أفضل فى كافة المجالات، مضيفًا – أن صحة المواطن من أولويات العمل بمستقبل وطن – لذا انطلقت مبادرات عديدة اهتمامًا بهذا القطاع وقد أتت بنتائج مرضية جدًا.

محافظة الأقصر

ضمن استراتيجية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف لنشر الوعى، نظمت امانة الحزب بالأقصر أول لقاء تثقيفى لتوعية المواطنين بـ " فيروس كورونا المستجد "، تحت رعاية الدكتور محمد العمارى أمين الحزب بالأقصر.

شهد اللقاء الذى عقد بقاعة نادى التجديف بكورنيش النيل بالأقصر النائب الطيرى حسن الامين المساعد بأمانة الحزب بالأقصر والنائب فيصل راجح امين التنظيم بأمانة الحزب بالمحافظة وعدد من قيادات واعضاء الحزب وامناء الامانات والعديد من اهالى الأقصر.

استهدف اللقاء توعية المواطنين بالفيروس وكيفية الوقاية منه مع التعريف بنشأته وكيفية انتشاره واخطاره من خلال عرض افلام تسجيلية وفيديوهات توعوية وتوزيع منشورات خاصة بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

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وأكد الدكتور أحمد حمزة اهمية الوعى المجتمعى فى مواجهة الفيروس لافتا إلى ضرورة اتباع العادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين واستعمال المناديل عند " العطس " والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة للحفاظ على مناعة الجسم.

محافظة القليوبية

عقد حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية صحية بعنوان كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج، لتوعية المواطنين وأعراض الإصابة بالمرض، تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة.

وعقدت الندوة بحضور مصطفى النفيلى، أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب نضال السعيد، أمين التدريب والتثقيف، والدكتور إبراهيم راجح أمين شئون التعليم والبحث العلمى، والدكتورة ماريان ميلاد ابانوب، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بأمانة التدريب والتثقيف.

وقال الدكتور إبراهيم راجح أن أعراض الإصابة بالفيروس تبدأ بالجهاز التنفسى العلوى كالأنفلونزا بسعال وارتفاع فى درجة الحرارة والتهاب الحلق وصداع الرأس والحمى، لتتطور إلى التهاب رئوى.

وقدم الحضور بعض النصائح للمسافرين جاء أبرزها تجنب الاتصال بالحيوانات أو المنتجات الحيوانية، فى الأماكن التى ظهر فيها الفيروس، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

واختتمت الندوة بأن وزارة الصحة، أكدت أنه لا يوجد أى حالة فى مصر مصابة بالفيروس، كما أن هناك وعى من قبل المصريين بخطورة الفيروس.

محافظة الغربية

دشن حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية حملة كبرى للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية المحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالمحافظة، حيث نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسى بالحزب برئاسة الدكتور عبدالرازق الكومى ندوة كبرى بمدينة طنطا بحضور الدكتورة داليا شعراوى استشارى أمراض الصدر وعضو الجمعية الأوربية الصدرية، والدكتورة زينب محمد الغمرى أستاذ الطب الوقائى العام بكلية طب طنطا، والدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية الأسبق، والدكتورة مروه أحمد خريص أستاذ الطب الوقائى .

وأشار الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة سابقا إلى ضرورة عدم الخوف أو القلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب فى زيادته وانتشاره، مؤكدا على أهمية الثقافة الصحية باتباع العادات السليمة التى تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض، واهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن أماكن الإصابات.

وتولى المشاركون فى الندوة بتكليف الأمانات والمراكز والأقسام بالحزب بالمحافظة بعقد ندوات عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه، وتكليف أمانة الإعلام بالتعاون مع البحث العلمى بعمل الفيديوهات والإرشادات اللازمة لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

محافظة سوهاج

أعلن حزب مستقبل وطن، عن تنفيذ حملات توعية مكثفة للطلاب والتلاميذ بمختلف مدارس المحافظة بفيروس "كورونا الجديد" الذى ظهر مؤخرا بدولة الصين، وتسبب فى وفاة العشرات وإصابة المئات بالمرض، وذلك بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم، والصحة، تحت رعاية اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، برئاسة أمين اللجنة حسام أبوسديرة، بعنوان "فيروس كورونا الجديد .. الأعراض وسبل الوقاية"، وحضور اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس محمد محمود لبيب، أمين التنظيم، والدكتور مجدى شفيق، أخصائى الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وتناولت الندوة - التى أقيمت بقاعة مؤتمرات نادى المحليات فى غرب مدينة سوهاج - التعريف بالمرض، وتاريخه، وكيفية ظهوره، وطرق الوقاية منه، إلى جانب التنويه لأعراض المرض المشابهة لأعراض الأنفلونزا العادية، المتمثلة فى التعب، والسعال، وإرتفاع درجات الحرارة، والصداع، وضيق فى التنفس، لتتطور الأعراض مع الإصابة بالفيروس إلى إلتهاب رئوى، والتشديد على إتباع الإجراءات الوقائية والتى تتضمن، الحرص على النظافة الشخصية باستمرار، وغسل اليدين وتطهيرها عند مصافحة أى شخص مصاب بالأنفلونزا أو السعال، وتغطية الأنف والفم بالمنديل أثناء السعال أو العطس، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتجنب مخالطة المصابين بأى أعراض مرضية، والحرص على تناول الأكلات والأطعمة التى تقوى جهاز المناعة .

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، طالب أعضاء الحزب بكافة الأمانات النوعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بعقد ندوات تثقيفية للمواطنين حول الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروسات، وذلك وفقا لما تم الاستماع إليه فى الندوة التى عقدتها أمانة التدريب.

ولفت رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه بعد الاستماع للمختصين بالأمر خلال الندوة والإجراءات الوقائية أصبح لديه معلومات كافية حول هذا الفيروس الذى حظى بضجة إعلامية كبيرة، ودور الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة فى الإجراءات، وضرورة نقل هذه الإجراءات لكافة المواطنين بمختلف الجمهورية.

من جانبه، قال المهندس أحمد الجندى، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، أن الحزب يسعى لنشر الوعى الثقافى بين المواطنين، وإلقاء الضوء على كافة القضايا التى تتعلق بالمواطن، ذلك فى إطار الحرص على زيادة الوعي.