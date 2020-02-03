شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول لتنفيذ تكليفات الرئيس بطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الإتفاقية التى تم توقيعها بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية تهدف عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السياديالمصري بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تأتى تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية ضمن طرح شركات القوات المسلحةبالبورصة المصرية .

Advertisements