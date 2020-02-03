شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"المصرى" يؤدى قسم الولاء أمام رئيس الحزب.. وانتقادات على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لحزب يدعى "الحزب المصرى"، حيث يظهر أحد الأعضاء واقفًا أمام رئيس الحزب وبجوارهما علم وشعار "الحزب المصرى" وعلم مصر، بينما يؤدى العضو قسم الانضمام لعضوية الحزب، وكأنه يتقلد منصبًا رسميًا فى الدولة ويؤدى من أجله يمين الولاء للوطن أمام رئيس الجمهورية.

مقطع الفيديو المتداول، يظهر من خلاله عضو الحزب المصرى وهو يدلى قسم الانضمام للحزب، والذى جاء نصه كالتالى: "أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أكون مخلصًا لمبادئ الحزب وأهدافه واحترام قرارات رؤسائه وأعمل جاهدًا لتنفيذ ما أكلف به والحفاظ على السلام الاجتماعى والدفاع عن الوطن".



أداء القسم فى الحزب المصرى

Advertisements

وبعد الانتهاء من أداء قسم الانضمام لعضوية الحزب المصرى، قال رئيس الحزب لأمين الأمانة العامة للحزب فى القليوبية، "ألف مبروك يا أستاذ ممدوح.. دا قرار التشكيل الأمانة أمانة فى رقبتك أمانة القليوبية وإن شاء الله تكون على قدر المسئولية.. وأهم حاجة زى ما قولناها السلام الاجتماعى والدفاع عن الوطن".

فى المقابل، لاقى فيديو أداء قسم الانضمام للحزب المصرى، انتقادًا كبيرًا بسبب المشهد الذى لا يتناسب مع انضمام عضو جديد لحزب أو حتى توليه منصبًا قياديًا بين تشكيلاته التنظيمية، فالمتعارف عليه أن يمين الولاء يكون عند تولى المناصب الرسمية فى الدولة ويكون أمام رئيس الجمهورية فقط، ولا يتم أمام أى شخص دونه، كما أنها سابقة غير معهودة فى تاريخ الأحزاب المصرية ما يجعلها مجرد "تقاليع جديدة" فيها مغالاة ومبالغة غير مناسبة لممارسة الحياة السياسية فى إطار العمل الحزبى.