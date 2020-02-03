شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة صندوق ذوى الإعاقة بعد موافقة "تضامن النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى على المادة الخامسة من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة والتى تحدد تشكيل مجلس إدارة الصندوق حيث تنص المادة على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الوزراء قابلة للتجديد مرة واحدة وعضوية الآتى:

1-وزير التضامن نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الصحة.

3-ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

4-ممثل عن وزارة التعليم العالي.

5-ممثل عن وزارة القوى العاملة.

6-ممثل عن وزارة الشباب.

7-ممثل عن وزارة المالية

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8- أحد مستشارى مجلس الدولة.

9-ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

10-أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.

11-شخصين على الأقل من الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.

12-وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وأن يستدعى ما يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون يكون له صوت معدود.

13-وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

يذكر أن لجنة التضامن تناقش اليوم مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وهبة هجرس فى نفس الموضوع.