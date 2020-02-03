شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد على يتقدم بطلب إحاطة بشأن تهالك مبنى الوحدة الصحية بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد على إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، بطلب إحاطة موجه للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تهالك مبنى الوحدة الصحية بالدائرة، مضيفًا أن المبنى آيل للسقوط وتقاعست الوزارة عن رفع كفاءة المبني.

وأضاف «علي»، فى بيان له، اليوم، أن المنظومة الصحية شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة ذلك فى صورة قرارات على أرض الواقع، ومبادرات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شأنها تحسين المنظومة، وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة، وقوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات، بالإضافة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار نائب «المصريين الأحرار»، إلى أنه رغم اهتمام الدولة بتطوير الوحدات الصحية، إلا أنه لا تزال الوحدات الصحية فى المناطق النائية بالمراكز والقرى فى وضع غير مقبول سواء من ناحية التجهيزات والامكانيات أو توافر العنصر البشرى من تمريض وأطباء، ووجود حالة من تردى خدمات الوحدات الصحية وعدم وجود استراتيجية حل من جانب وزارة الصحة.