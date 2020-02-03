علاء عابد: العشوائيات كانت فضحية إنسانية.. والإرادة السياسية قضت عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإعطائه توجيهات للحكومة بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏المحافظات، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق غير الآمنة.

وقال علاء عابد فى تصريحات صحفية اليوم الأثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أول رئيس يهتم بحق من حقوق الإنسان وهو الحق فى السكن، وأيضا أول إدارة سياسية تهتم بهذا الملف الشائك ومد يد العون لسكان تلك المناطق الخطرة والعشوائيات اللى كانت فضيحة إنسانية، مؤكدا أن ما فعلته القيادة السياسية تجاه العشوائيات يجب التوقف عنده بكثير من الاحترام والتقدير.

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وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تعامل الدولة مع العشوائيات كان هدفه الأساسى الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية تليق بأبناء الشعب المصرى، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى تطوير العشوائيات والاهتمام بحقوق الإنسان، ومنها الحق فى السكن وغيرها من الملفات التى تحرص القيادة السياسية على العمل عليها والاهتمام بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه أمس الأحد، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، وجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏المحافظات؛ لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.