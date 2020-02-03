شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم فعاليات وأنشطة خدمية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية فى قرى ومحافظات مختلفة.

معرضا لبيع الادوات المدرسية والملابس الشتوية

وفى محافظة دمياط، افتتح حزب مستقبل وطن، معرضًا كبيرًا لبيع الأدوات المدرسية، والملابس الجاهزة، والسلع الغذائية واللحوم والفواكه والخضروات، فى مركز دمياط الجديدة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، وأيضا لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة.

وشارك فى افتتاح المعرض، النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمد حجازى أمين الإعلام بالمحافظة، وممدوح إبراهيم جعفر أمين الحزب بدمياط الجديدة، وأعضاء هيئة المكتب والامانات الفرعية ولفيف من قيادات الحزب ومن اعضاء هيئة مكتب الامانة.

وقال النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة، بأن المعرض يأتى لمكافحة الغلاء وتلبية احتياجات المواطن المصرى من السلع الاستهلاكية وحلول نصف العام الدراسى الجديد.

وشهد المعرض اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين حرصوا على شراء مستلزمات المدراس، بأسعار مخفضة بجودة عالية وأسعار لا تقارن، ايمانا من الحزب بضرورة المساهمة الاجتماعية والتخفيف عن المواطنين والتلاحم مع الجماهير.

وأشار "الحصى"، إلى أن المنتجات المعروضة تمتاز بالجودة العالية والأسعار التنافسية وذلك فى إطار خطة الأمانة لتخفيف العبء عن المواطن المصري.

يواصل القوافل الطبية المجانية فى الجيزة ضمن مبادرة "أنت عظيمة"

كما تواصل أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، فى محافظة الجيزة، فعاليات مبادرة "أنت عظيمة"، والتى أطلقها الحزب برئاسة أشرف رشاد الشريف، وبإشراف أمينة المرآة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، وتحت رعاية عادل ناصر، أمين الحزب بالمحافظة، ماجدة امين أمينة المرأة بالمحافظة، وتأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية والاهتمام بصحتها خلال الفترة المقبلة.

نظمت أمانة المرأة بمحافظة الجيزة، قافلة طبية مجانية، فى مركز الحوامدية، ضمن مبادرة "أنت عظيمة"، وذلك لتكثيف المشاركة المجتمعية وضرورة استمرار المبادرة فى المدن والقرى والأحياء.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب أمين الحزب الحوامدية، أن قافلة "أنت عظيمة" لصحة المرأة تقدم وسائل لتنظيم الأسرة وتحليل سونار مجانا واستشارات طبية وإلقاء محاضرات حول فوائد تنظيم ومخاطر الكثافة السكانية.

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ومن جانبه، أكدت هويدا طلال، أمينة المرأة بالحوامدية، أن القافلة تأتى فى إطار تكثيف المشاركة المجتمعية التى تعمل على خدمة المرأة وتوفير كل سبل الدعم والتوعية للمجتمع.

يقيم معرضًا للسلع الغذائية والمفروشات فى طوخ بالقليوبية

وفى محافظة القليوبية، أقام حزب مستقبل وطن، معرضًا للسلع الغذائية والمفروشات والأدوات المنزلية، بقرية سنهرة بمركز طوخ، والتى تنظمها أمانتى المتابعة والتواصل الاجتماعى وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة.

وحضر افتتاح المعرض مصطفى النفيلى أمين التنظيم بالمحافظة، وتامر حلاوة أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة، وعزيز سابق أمين حزب مستقبل وطن بطوخ، وطارق الحلوانى امين التنظيم وأحمد حجاج أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمركز، وعامر على السيد أمين ذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز.

وشهد المعرض اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين حرصوا على شراء مستلزمات الاسرة بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20% بجودة عالية وأسعار لا تقارن، ايمانا من الحزب بضرورة المساهمة الاجتماعية والتخفيف عن المواطنين والتلاحم مع الجماهير.

ندوة تثقيفية للسيدات عن الكشف المبكر لسرطان الثدى فى الوادى الجديد

وفى محافظة الوادى الجديد، نظم حزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، أمين الحزب بالمحافظة.

أكد محمد على عبد الغنى، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادى الجديد، تنظيم الندوة بإشراف أمانة المرأة بالمركز وبمقر الوحدة الصحية لقرية القلمون بمركز الداخلة، تحت عنوان " الكشف المبكر عن سرطان الثدى " تزامنًا مع إطلاق حملة 100مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالوادى الجديد.

أضاف محمد، أن الندوة تناولت من الناحية الطبية التعريف بسرطان الثدى وأسبابه وضرورة الكشف المبكر وكيفية الفحص الذاتى للثدى، وحاضر فى الندوة، سيدة إبراهيم غريب، مسئول التثقيف الصحى بنادى المرأة بالإدارة الصحية بالمركز، وتناولت بالشرح أن الكشف المبكر عن سرطان الثدى هو السلاح الوحيد لمحاربته والنجاح فى علاجه، مع زيادة أهمية حملات التوعية بسرطان الثدى لرفع المعرفة المجتمعية بأعراضه وآلية علاجه.

جدير بالذكر أن أمانة الحزب بمركز الداخلة كانت قد نظمت يوم 1 فبراير الجارى، ندوة تثقيفية عن تعميق الولاء والانتماء للوطن بقرية غرب الموهوب.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.