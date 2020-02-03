"تضامن النواب": توافق تام على جميع قوانين ذوى الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك توافق تام على جميع مشروعات القوانيين المقدمة والمحالة للجنة حول إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "القصبي"، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، أن هناك 3 مشروعات بقوانين؛ الأول مقدم من الحكومة، والثاني مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من 60 نائبًا، والثالث مقدم من النائبة هبة هجرس وأكثر من 60 نائبًا.

Advertisements

وأشار إلى أن جميع تلك المشروعات تم التوافق عليها داخل اللجنة، ولكنه طبقا للائحة والقانون يعتبر مشروع قانون الحكومة هو الأساس في الدراسة والمناقشة، على أن تناقش معه المشروعات الأخرى.

وكشف أن هناك توافق على 3 مواد للإصدار، وهناك توافق على مواد أرقام 3 و7 و8 و14 و15 و16 من مواد القانون، كما أن هناك مقترح لنص مادة لحسم ملف انتهاء مدة عضوية المجلس، والتى تؤكد انتهاء العضوية للوفاة، أو فقدان شرط أو نص من النصوص الموجودة بهذا القانون أو شرط من شروط المادة التاسعة.

وتابع: "اللجنة أدخلت بعض التعديلات على بعض المواد فى هذا المشروع ومنها مواد أرقام 1 و2 و4 و5 و6 و9 و12، كما تم تأجيل بعض المواد خصوصا المتعلقة بموارد الصندوق"، لافتا إلى أن تم مخاطبة وزارة المالية بخطاب رسمى للتعرف على كافة القوانين والتشريعات التى تم فرض رسوم بها لصالح أى من الفئات، للوقوف على حقيقة فرض الرسوم.