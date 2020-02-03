محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أعلنت حديقة حيوان الجيزة، عن إلغاء الإجازة الرسمية غدًا الثلاثاء، وذلك بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، لتفتح الحديقة أبوابها كما هو معتاد يوميًا من الساعة 9 صباح حتى 4 عصرًا بتذكرة دخول موحدة 5 جنيهات للمصريين و 20 جنيها لغير المصريين.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت يوم الثلاثاء إجازة أسبوعية للحديقة، ورفع التذكرة إلى 65 جنيه للفرد بناء على طلبات مسبقة من شركات السياحة والخاصة والمدارس الدولية والخاصة ومنظمو الرحلات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة إجازة نصف العام.. "حديقة الحيوان" تلغي الإجازة غدًا وتكشف عن سعر التذكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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