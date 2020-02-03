5 مايو.. الحكم على 6 متهمين بقتل مواطن عمدًا بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قضية، محاكمة 6 متهمين بقتل مواطن عمدا في حلوان، لجلسة 5 مايو للحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين "محسن. س"، و"حمودة. م"، و"رجب. ص"، و"محمد. ع"، و"أحمد. م"، و"محمد. ع"، هاربين، تهمة قتل المجني عليه صلاح زيدان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنهم عقدوا العزم على قتله وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة نارية "طبنجة"، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم وابلًا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليه.

فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره، ومنع الأهالي من إغاثة المجني عليه، مما أدى لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أدت لوفاته.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة.