وسائل إعلامٍ إسرائيليّة : السلطان قابوس عرض التوسّط بين إسرائيل وإيران... هكذا ردّ نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس، الأحد 2 فيفري 2020 ، عن "مبادرة سرية طرحت لفتح قناة مباشرة للمفاوضات بين إسرائيل وإيران عام 2013".

ففي تقرير أعده المراسل الإسرائيلي ، باراك راڤيد، بالمشاركة بين القناة الثالثة عشرة التلفزيونية الإسرائيلية وموقع "آكسيوس" الأمريكي، تحت عنوان "نتنياهو رجل العرب"، قالت القناة: "سلطان عمان الراحل قابوس، توسط لعقد مفاوضات إسرائيلية إيرانية سرية ومباشرة، بعد وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الحكم".

وأضافت أن "رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حينه يعقوب عميدرور، شكك بجدوى المبادرة، وخاصة بعد أن كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أوشكت على التوصل لاتفاق سري مع إيران دون علم إسرائيل المسبق في 2013، وهي المفاوضات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015".

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وتابع التقرير أنه "وبعد مداولات ومشاورات أمنية في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تبنى سياسة معادية وهجومية ضد إيران في جميع المحافل الدولية، قرر نتنياهو رفض المبادرة العمانية، مشيرا إلى أن "رفض نتنياهو جاء منعا لإضفاء الشرعية على المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الاتفاق النووي"، وفقا للتقرير.

*المصدر/ وكالة " سبوتنيك"