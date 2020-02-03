خرج من السجن قبل أسبوع، الشرطة البريطانيّة تكشف هويّة منفّذ حادث الطعن في جنوب لندن

وكالات- أطلق سراح الرجل بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر جنوبي العاصمة البريطانية، من السّجن في جانفي .

وقضى سوديش عمّان (20 عامًا) الذي أطلق سراحه منذ حوالي أسبوع فقط، نصف مدة عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في جرائم إرهابية.

وكان المهاجم تحت مراقبة الشرطة في وقت الهجوم على منطقة ستريتهام، وتعتقد الشرطة أن الحادث إرهابي ويرتبط بإسلاميين متشددين.

وأصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم، ليس من بينهم أي حالة خطرة.

وسُمع دوي إطلاق نار يوم الأحد بعد الساعة 15:00 بتوقيت تونس في الشارع التجاري الرئيسي في المنطقة الواقعة جنوبي لندن.

Advertisements

وأفادت التقارير بأن منفذ الهجوم دخل إلى متجر وبدأ في طعن الناس، ثم غادر المتجر وطعن امرأة.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا ثلاث طلقات نارية، ورأوا رجلاً ملقى على الأرض خارج صيدلية "بوتس" الشهيرة، في الوقت نفسه اقترب رجال شرطة مسلحون وطلبوا من المارة الابتعاد.

وقالت شرطة العاصمة "ميتروبوليتان" إن الضباط المسلحين جزء من "عملية استباقية لمكافحة الإرهاب"، وكانوا يتابعون المشتبه بهم سيرًا على الأقدام ولذلك وصلوا موقع الحادث على الفور.

وأضافت أن منفذ الهجوم كان يحمل جهازا مزيفا مربوطا حول جسده لإيهام الناس أنه سيفجر نفسه.

وقالت خدمة إسعاف لندن إنها قدمت العلاج لعدد من الأشخاص في مكان الحادث، ونقلت البعض منهم إلى المستشفى.