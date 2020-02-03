قررت روسيا تعليق خدمات قطارات الركاب مع الصين بدءا من الغد، الاثنين، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
وكانت الشركة قد قررت في نهاية الشهر الماضي تقييد حركة قطارات الركاب مع الصين، مستثنية فقط الرحلات المباشرة بين موسكو وبكين، ولكن القرار الجديد يلغي تلك الرحلات أيضا.
ويسري القرار بدء من منتصف الليلة بتوقيت موسكو مع بداية يوم 3 فيفري.
من جهته أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن امتنانه لروسيا على المساعدات الإنسانية اللازمة لمحاربة انتشار فيروس "كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلق رحلات قطارات الركاب مع الصين بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.