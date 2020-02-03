روسيا تعلق رحلات قطارات الركاب مع الصين بسبب فيروس كورونا

قررت روسيا تعليق خدمات قطارات الركاب مع الصين بدءا من الغد، الاثنين، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.

وكانت الشركة قد قررت في نهاية الشهر الماضي تقييد حركة قطارات الركاب مع الصين، مستثنية فقط الرحلات المباشرة بين موسكو وبكين، ولكن القرار الجديد يلغي تلك الرحلات أيضا.

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ويسري القرار بدء من منتصف الليلة بتوقيت موسكو مع بداية يوم 3 فيفري.

من جهته أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن امتنانه لروسيا على المساعدات الإنسانية اللازمة لمحاربة انتشار فيروس "كورونا المستجد".