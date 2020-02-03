الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب الجراد

أعلنت دولة الصومال حالة الطوارئ بسبب اجتياح الجراد لمنطقة القرن الأفريقي، خشية من التهام الحشرات للمخزون الغذائي الخاص بواحدة من أفقر مناطق العالم. وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان: "نعلن حالة الطوارئ الوطنية نظرا لتزايد عدد الجراد على نحو يشكل تهديدا خطيرا لوضع الأمن الغذائي الهش". يذكر أن الصومال هي أول دولة في المنطقة، تتخذ إجراءات على المستوى الوطني لمكافحة أسراب الجراد الجائع.

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