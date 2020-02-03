إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن شابين نقلًا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهمابالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.
في السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضيالفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.
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