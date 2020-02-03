الإمارات وموريتانيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير علاقات التعاون المشترك.
وقال بن راشد، خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين، "إن التوقيع على
عن سعادته بزيارة الإمارات، مشيدًا بما وجده من ترحيب وكرم ضيافة ما جعله يشعر بأنه بين أهله وإخوانه.
من جهته.. أعرب الرئيس الموريتاني
وشهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الموريتاني، أمس الأحد، مراسم تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولتي الإمارات وموريتانيا، وأعلنت الإمارات تخصيص 2 مليار دولار لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية وقروض ميّسرة لموريتانيا.
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