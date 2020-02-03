الناقور يشيد بولي العهد السعودي من القاهرة

اختارت الفيدرالية العالمية لهيئة أصدقاء الأمم المتحدة " wfunf "، السفير الدكتور علي بن حسن الناقور شخصيه عام 2019 لجهوده في مجال دعم الاستثمار وتحفيز الطاقات الشابة، من أجل العمل وتحقيق رؤيه 2030، ومن أجل انطلاقه أقوي في عالم المال والاستثمار عهد الثورة الصناعيه الرابع.



وأمام اكثر من 160 من الشخصيات الرفيعه المستوي في الوطن العربي، أعلنت المنظمة منح درجة الدكتوراة الفخرية في المسؤولية الاجتماعية وريادة الأعمال والاستثمار للدكتور الناقور من كليه الدراسات والابحاث البريطانية ومنحه العضوية الدايمة للمنظمة، بحضور مساعد وزير الشباب والرياضة محمد الليثي، والرئيس الإقليمي للمنظمة الدكتور أيمن وهدان.



وقال الدكتور وهدان أن الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة (WFUNF) هي منظمة عالمية لا تهدف للربح ولديها اعتقاد أساسي بأن التعاون الدولي ضروري للحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والازدهار والعدالة في جميع أنحاء العالم، واسترشادا برؤية الأمم المتحدة التي تمثل قوة قوية في مواجهة التحديات والفرص العالمية المشتركة، وتعمل WFUNF على تعزيز أهداف ورؤى الأمم المتحدة وتطويرها.



وشهدت جمهوريه مصر العربية، احتفالية الفيدرالية لمنطقة الشرق الأوسط بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة وكان عنوان الحفل التسامح والسلام

الدولي كهدف رئيسي من الأهداف الدولية للتنمية المستدامة التي أقرتها المنظمة الدولية، وتناول المتحدثين الهدف السادس عشر من كل الجوانب، وأن تحقيق هذا الهدف هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما اكدوا على مفهوم الحق في السلام صونا للفرد والمجتمع.

وأعرب السفير الدكتور علي الناقور ان هذا الحدث بعد انعكاسا لكل الجهود التي تبذل في مجال دعم المجتمعات العربيه منوها بما اقدمت عليه المملكه العربيه السعوديه في رؤيه التحول الوطني 2030 والتي تعد نموذجا مثاليا في الفكر الاقنصادي والمجتمعي نحو مستقبل مزدهر.



وقال الناقور ان العالم يمر بمنعطفات مهمه وان من يعمل سيحتل المكانه علي خارطه العالم الاقتصادي والمجتمعي والثقافي وأن النمو المستدام أصبح هدف في قمة الالَويات، لافتا بهذا التتويج المهم مشدد علي اهميه العمل بجد علي كافه الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية للمضي قدما في دعم أهداف الأمم المتحدة في "التنمية المستدامة"،و تأهيل رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وكذلك مواصلة

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العطاء في المجال الإنساني والمجتمعي.

ونوه الناقور بجهود الامير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله هذا الشاب الذي يقود رؤيه التحول الوطني بكل اقتدار من خلال فكر ورؤيه تتوافق مع التغييرات في العالم ليكون هذا الوطن السعودي هو الرمز في منظومه الدول والمجتعات

ودعا إلي مد جسور النعاون والتنسيق مع فيدرالية أصدقاء الأمم المتحدة من خلال ممثليها في جميع دول العالم من اجل تعزيز التعاون وطرح البرامج الانمائية والتطويرية وذلك بعقد ورش العمل والبرامج المختلفة والمتنوعة التي تشرف عليها الفيدرالية في مختلف الدول.



من جهته قال الممثل الاقليمي للفيدرالية الدكتور أيمن وهدان أن الدكتور علي الناقور يعد مكسبا كبيرا للمنظمة بما عرف عنها من نشاط مميز وحضور ظاهر في الفعاليات المتعلقة بالعمل التنموي والريادي والمجتمعي، مشيرا الي القامات المؤثرة خارجيا وقد لمس دوره ونالت سيرته الذاتية العطره اعجاب الاعضاء في المنظمة.

وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية للـWFUNF هو نشر المعلومات لدعم وتحفيز شبكة عالمية من أصدقاء الأمم المتحدة لدعم مبادئ وبرامج الأمم المتحدة للمساعدة في تشكيل السلام العالمي وجدول أعماله.



وتعتقد WFUNF أن القضايا الرئيسية مثل حماية البيئة، والحرب على المخدرات، والمساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي والحد من النمو السكاني، والقضاء على الفقر وغيرها لا يمكن حلها على المستوى المحلي أو الإقليمي، ولكن تتطلب مقاربة عالمية، وتأمل في تحقيق ذلك من خلال إشراك الأشخاص الذين يشاركونهم عقلية عالمية ويدعمون التعاون الدولي.