جعجع: لن نعطي الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة النيابية

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن التكتل النيابي للحزب سيحضر جلسة مجلس النواب المرتقبة للنظر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، غير أن الكتلة النيابية للحزب لن تعطي الثقة للحكومة.



وقال جعجع - في تصريح اليوم الاثنين، إن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 15 نائبا) سيحضر جلسات الثقة من باب الحرص على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية للدولة.. مضيفا "لن نهاجم الحكومة على غير هدى وسننتظر ماذا ستقوم به..

وإن كانت خطوة إقرار الموازنة الجديدة لا تبشر بالخير".



وأضاف: "هناك عدد من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناء على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقية أم أنهم سينصاعون للإملاءات السياسية لمن سموهم في الحكومة".

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وكانت الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية قد قاطعت جلسة المجلس النيابي التي عقدت يوم

الاثنين الماضي لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020، حيث اعتبر نواب الحزب "أن مشروع الموازنة المطروح يخالف أحكام الدستور والقوانين كون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي حتى الآن، كما أن الحكومة ستتبنى موازنة لم تطلع عليها، إذ أعدتها وأنجزتها الحكومة السابقة، علاوة على أن أرقامها تبدلت وتغيرت في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية".



وأوشكت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، على الانتهاء من وضع البيان الوزاري، والذي يتضمن خطط واستراتيجيات عمل الحكومة الجديدة، وذلك في سبيل نيل ثقة المجلس النيابي حتى يتسنى للحكومة أن تباشر عملها بصورة كاملة.