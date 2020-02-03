الصين تدعو المجتمع الدولي إلى الهدوء والعقلانية بشأن كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم الاثنين، إنها تأمل أن يفهم المجتمع الدولي أوضاع انتقال وباء "كورونا الجديد" بعقلانية وهدوء ويستجيب بإجراءات علمية ومناسبة، مؤكدة استعداد الصين لمواصلة تعزيز التعاون مع الدول الأخرى بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة لحماية حياة وصحة الشعب الصيني، مع الإسهام في ضمان الصحة العامة إقليميًا وعالميًا.
وأضافت يينغ، في تصريح اليوم، إنه في الآونة الأخيرة كان هناك رد فعل متطرف للغاية وغير عقلاني فيبعض وسائل الإعلام الدولية، وأبدت الصين معارضتها لذلك بشدة، مشيرة إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أكد أن "هذا الوقت يتطلب الحقائق بدلا من الخوف، والعلم بدلا من الشائعات، والوحدة بدلا من الإذلال".
وتابعت: إن الصين تولي اهتماما بالغا للأجانب الموجودين في الصين بعد تفشي وباء فيروس كورونا الجديد وخاصة تأمين حياة وسلامة مواطني مختلف
ولفتت يينغ إلى أن بلادها لديها ثقة تامة وقدرة كافية على الانتصار في هذه الحرب مع الوباء، وستواصل الصين تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بموقف شفاف ومسؤول من أجل أمن حياة الشعب الصيني والمواطنين الأجانب في الصين وسلامة صحتهم.
ونوهت إلى أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الصين أشد بكثير من الإجراءات المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمية ولائحة الصحة الدولية، معربة عن أملها ألا ينتشر القلق والرعب في أوساط الأصدقاء الأجانب.
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