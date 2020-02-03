مقتل أتراك بينهم جنود في قصف سوري على إدلب

قتل خمسة جنود أتراك ومدني يعمل مع الجيش، اليوم الاثنين، في قصف مدفعي للجيش السوري في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعنت وزارة الدفاع التركية.

وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق عن مقتل أربعة جنود، وإصابة تسعة آخرين بجروح، غير أن اثنين من الجرحى توفيا متأثرين بإصابتهما.

وقالت الوزارة إن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة.

وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا لمنع هجوم من الجيش السوري.

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وكانت تركيا شنت ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والمقاتلين الأكراد السوريين في 2016 و2018 و2019.