قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الوقت حان لاتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية، وذلك بعد أن هجوم لندن الإرهابي.

وأضاف جونسون في كلمة في لندن «نحن نتقدم بمشروع قانون لوقف نظام الإفراج المبكر التلقائي لكن الصعوبة تكمن في... كيف يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي على الأشخاص الذين يتمتعون به في الوقت الحاضر».

وأضاف «نعتقد أن الوقت حان لاتخاذ إجراء لضمان أن الأشخاص في الوضع القائم لا ينالون الإفراج المبكر التلقائي بغض النظر عن مشروع القانون الذي نتقدم به». اقرأ أيضاً... هجوم إرهابي في لندن.. جرحى بعملية طعن في بلجيكا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: يجب وقف الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.