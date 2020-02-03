المفوضية الأوروبية تحدد استراتيجية المفاوضات مع بريطانيا

أصدرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الإثنين، توصية إلى المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات حول شراكة جديدة مع المملكة المتحدة وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من مغادرة بريطانيا للتكتل.

وتعتمد هذه التوصية على المبادئ التوجيهية والاستنتاجات الحالية للمجلس الأوروبي، وكذلك على الإعلان السياسي المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019.

وتتضمن التوصية التي عرضها كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه اقتراحاً شاملاً للتوجيهات التفاوضية، وتحديد نطاق وشروط الشراكة المستقبلية التي يتصورها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة.

وتغطي هذه التوجيهات جميع المجالات التي تهم المفاوضات، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، وإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية، والسياسة الخارجية، والأمن والدفاع، والمشاركة في برامج الاتحاد وغيرها من مجالات التعاون القطاعية.

ويوفر الفصل المخصص حول الحوكمة الخطوط العريضة لإطار حوكمة شامل يغطي جميع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني.. وبصفتها مفاوضاً للاتحاد الأوروبي، تعتزم المفوضية مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع المجلس وهيئاته التحضيرية، وكذلك مع البرلمان الأوروبي، كما كان الحال أثناء مفاوضات اتفاقية الانسحاب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين اليوم، إنه حان الوقت الآن للبدء في العمل.. فالوقت قصير"نتفاوض بطريقة عادلة وشفافة، لكننا سندافع عن مصالح الاتحاد الأوروبي ومصالح مواطنينا، حتى النهاية" وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية: "سنتفاوض بحسن نية.. ستواصل المفوضية العمل عن كثب مع البرلمان الأوروبي والمجلس. وستكون مهمتنا هي الدفاع عن مصالح مواطنينا ومصالحنا والنهوض بها.. وإن الاتحاد يحاول إيجاد حلول تحترم خيارات المملكة المتحدة".