روسيا: نشعر بالقلق من هجمات المسلحين في إدلب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال الكرملين اليوم الاثنين، إنه ما زال يشعر بالقلق من هجمات المسلحين في إدلب السورية حيث وقعت اشتباكات بين القوات التركية والقوات السورية في الأيام القليلة الماضية.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستمر في الرد بعد قصف نفذته قوات الحكومة السورية قتل أربعة جنود أتراك وأصاب تسعة بجروح. وروسيا حليف مقرب من الحكومة السورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ”ما زلنا نشعر بالقلق من أنشطة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة من سوريا“.