كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفلسطيني: عباس رفض محاولة ترمب التواصل معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس رفض محاولة نظيره دونالد ترامب التواصل معه.

وأضاف المالكي، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية: "نحن لا نرفض أي تفاوض وفق القرارات الأممية، مشيرًا إلى أن دعم التعاون الإسلامي سهل التحرك دوليًا.

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وأوضح المالكي، أن الاستيطان والاحتلال تسببا بخسائر بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن إسرائيل لم تتوقف عن الإجراءات العقابية على فلسطين.

وتابع زير الخارجية الفلسطيني، أن متشار الرئيس ترامب، جاريد كوشنر لم ينسق مع أحد من الفلسطينيين.